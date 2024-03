En Atlántico, un hombre murió por picaduras de abejas. La víctima transitaba por la vía que conduce de Sabanalarga a Cartagena cuando fue atacado por los insectos, lo que hizo que terminara chocando su carro contra un poste.

(Lea también: Llevaba audífonos y no escuchó el tren: drama de joven arrollada en Tunja)

Michel fue trasladado a un hospital con fracturas en las piernas y picaduras en todo el cuerpo, lo que le habría causado la muerte.

“Lo último que me dijo fue ‘Madre bella, estoy mal’. Medio me abrió los ojos y enseguida los cerró, no me dijo nada”, lamentó Cándida Rosa, madre de Michel.