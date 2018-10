“¡No aspiro a más nada, porque no sé hacer nada!, no estoy preparado ni siquiera para la administración de mis cosas, mucho menos para la administración de las cosas de todos ustedes. Necesitamos gente seria en eso. ¡Esa es la verdad!”, dijo Vives en el foro Ambiental ‘Contaminación de la bahía y desabastecimiento de agua potable’, citado por El Heraldo.

Y dio un interesante concepto sobre lo que, para él, es servir a la comunidad.

“Si yo me voy a poner al servicio de la ciudad de Santa Marta, toco la puerta del alcalde, toco la puerta del gerente del Puerto, toco la puerta de la Gobernación, del partido que sea. Y su forma de pensar, su religión, me tienen sin cuidado”, agregó.

“Me tiene con cuidado es que ellos son los que van a ejercer el poder para que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. Y yo, como ciudadano, qué puedo hacer. ¡Esa es mi fundación!”, dijo.

Para cuando Duque le hizo la sugerencia en el XXI Foro Internacional de Microempresas, en Barranquilla, Vives apenas respondió con una larga carcajada sin indicar si le sonaba la idea.

“Como yo no me puedo meter en política no puedo decir muchas cosas pero yo creo que todos los que estamos acá, algún día quisiéramos verlo como alcalde de Santa Marta; ahí se la dejo”, le dijo Duque en esa oportunidad.