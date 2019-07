La también aspirante a gobernar la capital utilizó dicha expresión en una entrevista para referirse al daño que, ella considera, han hecho Enrique Peñalosa y Gustavo Petro a la ciudad, y provocó la indignación de cientos de tuiteros.

La mayoría de ellos le reprochan que haya usado las iniciales de los apellidos de los dos últimos alcaldes de Bogotá para criticarlos y solo haya logrado rememorar al grupo paramilitar los ‘Pepes’ (Perseguidos por Pablo Escobar) que varios narcotraficantes conformaron en la década de los 90 para asesinar al entonces jefe del cartel de Medellín.

Uno de ellos fue su Carlos Fernando Galán, su competidor más directo en la contienda por llegar al Palacio Liévano y cuya familia sufrió directamente la violencia de esa época. Esta fue su reacción:

Los ‘Pepes’ hacen parte de una las etapas más oscuras de crimen en la historia del país. Banalizar el dolor de las víctimas por una casualidad lingüística para referirse a Petro y Peñalosa es ofensivo e irresponsable. Así no se hace política @ClaudiaLopez Empecemos por el respeto

Pero no fue el único sector político que le pidió a López prestar más atención a lo que dice, las críticas llegaron desde todos los partidos y de diferentes ciudadanos.

Los Pepes eran narcos y paramilitares de la línea Castaño, q se aliaron con el Gob Gaviria, para matar a Pablo Escobar a cambio de impunidad. Petro fue el que denunció el paramilitarismo y Peñalosa es un mal alcalde pero no un criminal. Mala estrategia, Claudia. Hay que respetar

A la izquierda les dijo q no servía.

La comparación no es inocente, Claudia sin ayuda de nadie, se esta poniendo el techo.

Asi no es Claudia. Esa es la nefasta impronta #SePuede

Lo de @ClaudiaLopez de tratar de asociar a @petrogustavo y al alcalde @EnriquePenalosa con la mafia llamándolos los PEPES, es la estrategia política más dolorosa socialmente que le haya visto a alguien, así no es Dra Claudia.

Creo que @ClaudiaLopez está perdiendo el control de lo que dice…es un despropósito innecesario empaquetar a @petrogustavo con @EnriquePenalosa y menos con ese remoquete de PePes. Así no es

La política se hace con propuestas e ideas, no con insultos ni calumnias

Es inconcebible el nivel de bajeza que ha alcanzado @ClaudiaLopez , hablar de PEPES para referirse a Petro, es que hasta es miserable con @EnriquePenalosa q es un corrupto y un imbécil pero que hasta ahora no se le ha comprobado nada de narco ni de asesino. Qué pasa con su cabeza?

Amerita demanda, una bajeza de ese tamaño solo es capaz de hacerla @ClaudiaLopez . Eso no es ignorancia, es física plebedad.

Una cosa es no compartir ideario y/o o tener una confrontación política, otra muy diferente comparar a @EnriquePenalosa con los PEPES .

Si en las encuestas @ClaudiaLopez no estuviera en primer lugar, @petrogustavo no sería uno de los Pepes, si no, uno de los Papis mas amigos, ese ego, soberbia y acomodo es increíble.

— JACK El Destrinador 🐦 (@JACKICED) July 9, 2019