La Policía Nacional capturó en las últimas horas a un hombre señalado de asesinar con arma de fuego a un joven de 20 años de edad en el barrio Chicó de la comuna Siete.

La coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, informó que ayer fue capturado el presunto asesino de un joven de 20 años de edad, en hechos ocurridos la madrugada del sábado 22 de julio en una zona boscosa aledaña al barrio Chicó, en el norte de la ciudad.

La mañana del sábado 22 de julio, algunos habitantes del Chicó, en la comuna Siete de Ibagué, hallaron el cuerpo de Óscar Javier Amaya Barragán, de 20 años de edad, en una zona boscosa cercana al parque del sector. La víctima residía en el mismo barrio y al parecer fue asesinada con arma de fuego durante la madrugada de ese día.

En su momento, El Nuevo Día conoció que Óscar Javier frecuentaba el lugar donde fue asesinado, debido a sus problemas de adicción a las drogas. Según sus familiares, el joven vivía en una pieza y en las noches llegaba al parque, a veces acompañado de su novia, para consumir. Los problemas que le acarreó su adicción se convirtieron en una pesadilla para sus seres queridos.

Así lo dio a conocer a esta redacción su señora madre, Francy Yaneth Barragán. “Él ya había tenido muchos problemas, roces. Llegaba herido. Yo le preguntaba qué había pasado y él no me contaba. En abril lo atacaron con arma blanca. Lo aconsejaba, le decía ‘papito, yo quiero verlo bien, que salga de eso’, pero él no podía dejar el vicio”, contó en su momento la progenitora del joven, muy afectada por el hecho.

Por su parte, José Oviedo, padrastro de Óscar, señaló: “La situación llevaba varios años. Él estuvo un tiempo en una fundación, de ahí fue enviado a una finca, donde también vivió un tiempo. Luego de eso volvió. Ya tenía muchos problemas, solía llegar golpeado”.