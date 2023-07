La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de dos personas vinculadas con la banda delincuencial transnacional conocida como el ‘Tren de Aragua’, que estarían dedicadas a la extorsión de comerciantes y trabajadores de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital del país.

“Mira negro, te voy a pasar mi cuenta para que me gires las 50 lucas, y cuando vayas a venir a trabajar, me vas a pagar otros 30. No hay privilegio de nada, estamos ofendidos”, se escucha en uno de los audios revelados por las autoridades.