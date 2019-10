En el debate, justo después de que el Centro Nacional de Consultoría publicó su encuesta, los candidatos a la alcaldía de la capital hablaron del Metro, del Esmad, de las protestas estudiantiles, entre otros temas. Sin embargo, tras el repunte de Carlos Fernando Galán en los recientes sondeos, se cuestionó la fiabilidad de estos y la independencia del aspirante.

No obstante, el candidato dijo que desde que su campaña ha empezado a liderar las encuestas, hace una semana, ha sido blanco de muchos ataques y agregó que, por supuesto, “vendrán más”.

Galán dijo que ha hecho una campaña positiva, sin ataques, sin agravios, sin insultos, sin descalificaciones ni guerra sucia.

Claudia López le dijo a Galán que no la puede calificar de populista por querer hacer una red de Metro; sostuvo que esa propuesta es completamente viable y acusó a Galán de querer hacer obras para Transmilenio y no trabajar por el Metro.

Hollman Morris, por su parte, le habló directamente a Galán para cuestionar su independencia.

“Carlos Fernando, tú promoviste a Enrique Peñalosa, te atravesaste al proyecto del metro subterráneo, y hoy apareces como independiente. A mí me parece que eso no es sincero. Apareces como independiente en el momento en que Peñalosa se va al piso en las encuestas, si no fuera así, estarías con él”.