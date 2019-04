La encargada de formular las preguntas fue la periodista y moderadora, Vicky Dávila, y las respuestas las dieron los candidatos Ángela Garzón (Centro Democrático), Andrea Nieto (independiente), Luis Eduardo Garzón (movimiento En Marcha), Miguel Uribe Turbay (Partido Liberal), Hollman Morris (Maís) y Luis Ernesto Gómez (movimiento Activistas).

“Las motos han aumentado porque tenemos un mal transporte público. Hay que mejorar las condiciones para que no haya tantas motos […] la medida de pico y placa en general hay que estudiarla. La estudiaría para decidirlo”, dijo Garzón.

Nieto, por su parte, descartó de entrada esa posibilidad. “No. Hay que entender que los usuarios necesitan la moto, muchos de ellos, para trabajar y desplazarse. Lo que tenemos que hacer es una campaña de pedagogía para los conductores en general, para que respeten la vía y la vida de los demás”, dijo.

A su turno, Luis Garzón respondió: “No. Y carril exclusivo para motos”.

Uribe Turbay también se mostró en contra de esta medida: “No. Porque creo que quien utiliza la moto es evidente que tiene una necesidad… ponerles pico y placa a las motos, sin duda, es afectar a las personas más vulnerables de Bogotá”.

Morris fue otro de los que tampoco estuvo de acuerdo con la restricción. “Pico y placa a las motos no, y fortalecimiento del transporte público. Cuando usted en la administración Peñalosa sube cuatro veces el tiquete de Transmilenio, lo que está haciendo es subiendo a la gente a que compre más carros y más motos”.

Finalmente, Gómez respondió a la pregunta y contradijo la propuesta de Lucho Garzón: “No. Yo soy motociclista y por eso le diría a mi amigo Lucho que no es buena idea tener un carril exclusivo porque eso no soluciona el problema. Lo que hace es empeorar un problema que tenemos y es que todas las formas de movilidad compiten por la superficie”.

En cuanto a la propuesta de extender o no el horario de rumba las 24 horas en la ciudad, esto respondieron los candidatos.

“Yo creo en una Bogotá 24 horas”, dijo Morris, idea a la que se sumó Gómez al considerar que esto “abre la posibilidad de generar más empleo, pero con una ciudad más segura en la noche”.

“Bogotá debe ser una ciudad que funcione 24 horas en logística, servicios y movilidad con seguridad, pero la rumba hasta las 2:30 de la mañana”, puntualizó Nieto.

Ángela Garzón, por su parte, dijo: “Soy una de las autoras del acuerdo Bogotá 24 horas, y hago parte de la mesa de seguimiento a la implementación. 24 horas en educación, cultura, deporte, salud y servicios, empezando por el transporte”.

“Todo 24 horas. Respeto a Antanas (Mockus), pero a mí me tocó asumir la confrontación a la Ley Zanahoria. Generó ilegalidades en la noche por calmar la legalidad. La noche es una oportunidad para empleo y diversión”, agregó Lucho Garzón.

Finalmente, el turno fue para Uribe Turbay: “Una ciudad 24 horas no implica una rumba 24 horas. Estoy de acuerdo que la ciudad debe tener horarios flexibles… Hoy, la rumba va hasta las 3:00 de la mañana, y tiene un acuerdo del Concejo, que reglamentamos, que permite llegar en ciertos estándares hasta las 5:00 de la mañana. Creo que así está bien”.

Además de eso, los candidatos también hablaron de sus propuestas en materia de seguridad, transporte, educación, salud, deporte y otros temas más, los cuales puede escuchar en este video que compartió la W Radio.