Un vehículo asignado al esquema de protección del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, atropelló en Cartagena el pasado 10 de enero a Iván Cuentas Arriaga, un hombre de 74 años oriundo del Chocó.

Según las autoridades, la camioneta invadió un carril de uso exclusivo para buses. La noticia pasó inadvertida por algunos días pues según reveló el medio local La Contratopedia Caribe, al parecer hubo una petición a las autoridades de tránsito distritales para que manejaran con reserva el siniestro. Según ese medio y el reporte de la Policía, quien conducía la camioneta Toyota blindada era Benito Madrid Escobar, funcionario adscrito a la Secretaría de la Mujer y asesor de la esposa del gobernador.

El dato fue expuesto también por la propia Unidad Nacional de Protección (UNP): “El vehículo era conducido por un contratista de la gobernación y no por la persona autorizada por la UNP. Por este mal uso de medidas la entidad protectora adelanta investigaciones Internas y tomará las medidas correspondientes”.

De hecho, esa camioneta era usada para transportar a la Primera Gestora (como se conoce a la esposa del gobernador) y a su equipo, pero todavía no es claro si ella se transportaba en el vehículo para cuando sucedieron los hechos.

Pero EL COLOMBIANO conoció, según varias fuentes, que tanto esa camioneta como otras estarían siendo manejadas por funcionarios que legalmente no tendrían la facultad. Tanto así que escoltas asignados al esquema del gobernador a Arana, que piden protección de su identidad, le dijeron a este diario en exclusiva que “hace rato no nos llaman. A ellos lo que les interesa es el vehículo y no el personal de protección. Esa información ya la hemos reportado los coordinadores de la UNP y no hacen nada”.

En concreto, sobre el accidente, los escoltas señalan que “ese día del accidente no había ningún escolta. Apenas sucedió hicimos todo lo posible para informarlo a la Gobernación porque después nos echan la culpa a nosotros”.

”El cuento de ellos (los coordinadores) es dele manejo, dele manejo, dele manejo (sic) y quieren que el escolta vaya y se enfrente con el gobernador (…) porque ellos no son capaces de decirle a la gente cómo son realmente los esquemas”.

El escolta que debía manejar la camioneta, según conoció este diario, alcanzó a enviar correos y pruebas de que él no estuvo involucrado en el accidente.

La muerte ocurrió en el barrio El Espinal y según reporte policial el funcionario Benito Madrid dijo que “el fallecido en mención cruzó la vía sin percatarse del vehículo”.

