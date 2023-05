Cada vez son más diversos los escenarios en los que Cali se ve afectada o timada por falsos funcionarios que aparentan trabajar en múltiples entes para ocultar sus fechorías.

Uno de estos casos que, al parecer, se está convirtiendo en un actuar repetitivo, tiene que ver con que una pareja de falsos agentes de tránsito quienes fueron grabados por un guarda acreditado por la Secretaría de Movilidad.

Esta pareja, un hombre y una mujer, que portaban chalecos e insignias de la Secretaría de Movilidad de Cali sin número de identificación, supuestamente estaban regulando la movilidad en un evento privado de una iglesia cristiana.

La situación se presentó sobre la carrea 8 con calle 61 en el barrio La Base, comuna 8 al norte de Cali. En el video, el falso agente de tránsito acepta que no integran la Secretaría de Tránsito; agregando que fueron contratados por un evento cristiano que se realizaba en la Carpa de la Octava para “garantizar que la movilidad esté bien”.

“Es un evento cristiano. Nos contrató la entidad; nosotros somos independientes”, afirma el guarda falso al momento de ser grabado. Este caso es delicado, ya que trata tanto la suplantación de la autoridad, como el generar confusión a la ciudadanía para que algunos individuos logren lucrarse ilícitamente aprovechando algunas situaciones.

“Hacemos un llamado a todas las empresas privadas que organizan eventos o los establecimientos públicos que utilizan personas para regular el tráfico a que revisen la normativa, a que estas personas no hagan uso de prendas exclusivas de Agentes de Tránsito, ya que su uniforme como auxiliar de tránsito está reglamentado en la norma. Esto conlleva a generar confusión en la ciudadanía”, sostuvo Andrés Silva, presidente de ASAGETRAN.

El Sindicato de Agentes Tránsito de la capital del Valle, igualmente, sostuvo que han elevado 4 denuncias con sus respectivas evidencias, en las que ninguna de estas personas ha sido sancionada por parte de la autoridad competente.

William Vallejo, secretario de Movilidad, ante esta coyuntura, señaló la responsabilidad de algunos establecimientos nocturnos de la ciudad, que contratan personal para regular el tráfico.

“Utilizar prendas correspondientes a los uniformes de los agentes de tránsito va en contra de las normas. No existe impedimento legal para que entidades públicas o privadas contraten reguladores de tránsito, pero no tienen capacidad sancionatoria ni representan una autoridad. Por lo tanto, no están autorizados para imponer comparendos o sanciones”, sostuvo Vallejo.