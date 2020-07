green

La caída de WhatsApp concentró a miles de usuarios en Twitter, que buscaron esa plataforma para verificar si efectivamente la aplicación de mensajería no funcionaba y divertirse con algunas publicaciones chistosas que se hicieron al respecto.

Esteban Santos no se quedó callado ante lo sucedido con la aplicación y advirtió que su padre no tenía la culpa de las fallas que presentó en la tarde de este martes. “Si, si se cayó WhatsApp y no, no es culpa de mi papá”, escribió el hijo del expresidente.

La mayoría de las quejas que se vieron en redes sociales por la caída de WhatsApp se centraron en que la aplicación presentaba intermitencia. A muchos se les demoró el envío y recepción de mensajes por casi una hora.

Antes de las 4:00 p.m. hora colombiana, la aplicación de mensajería volvió a funcionar con normalidad en todo el mundo, pero las interacciones de los internautas comentando el hecho no paran.