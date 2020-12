green

La mujer aseguró, al diario El Tiempo, que ese día se encontró “con una amiga para entregarle un dinero”, y que como no se podía demorar porque su esposo la estaba esperando, decidió tomar un taxi sobre las 9:30 de la mañana en la localidad de Kennedy, pero que “todo salió mal”.

Lo único que esta mujer recuerda, según su relato, es que le pidió al conductor del taxi que tomara la ruta por la avenida Boyacá: “Él dio un giro diferente y ahí ya no me acuerdo de nada más”, dijo.

El periódico informó que la víctima despertó el sábado 28 en una habitación de la clínica de Occidente, y que quedó perpleja al escuchar el reporte médico de lo que le había pasado.

“Los médicos me dijeron que me habían suministrado un tóxico raro y dictaminaron que había sido abusada sexualmente”, contó.

La víctima se atrevió a hacer pública su denuncia porque quiere que esto no le suceda a otra persona, ya que policías del cuadrante alertaron a la familia, según ese medio, sobre tres casos de mujeres que habrían sido drogadas y abusadas sexualmente al parecer por el mismo conductor de taxi en Bogotá.

“Creo que hay mucha incompetencia con este tipo de casos. Esto me tiene destrozada”, afirmó la víctima, y el medio capitalino dijo que la policía de Kennedy, en voz de su comandante el coronel William Arias, se comprometió a “hacer un acompañamiento a esta denuncia y a identificar al presunto abusador”.

Otro caso de abuso sexual a mujer que involucra a taxista en Bogotá

Un caso similar a este ocurrió en febrero pasado cuando una joven de 28 años denunció haber sido víctima de abuso dentro de un taxi, pues dijo que se había quedado dormida y que el taxista “habría aprovechado que se encontraba en estado de alicoramiento para accederla sexualmente”, informó, en ese momento, la Policía de Bogotá por medio de un comunicado.

Por casos como este, y por otros que no se denuncian en medio de la inseguridad en Bogotá, la Policía pide tener en cuenta varias recomendaciones a la hora de abordar un taxi, y una de ellas es no tomarlo en las calles si no se siente confiado.