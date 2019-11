Ante la oleada de comentarios por la intervención de Araújo, la empresa dijo que ella no hizo la validación del pasaje con la tarjeta Tullave para no activar el sistema en esa estación, que no está en operación por los actos de vandalismo de la última semana.

Esta fue la respuesta de Transmilenio:

#Atención: En la entrevista de esta mañana en la estación Ciudad Universitaria, nuestra gerente María Consuelo Araújo, no hizo la respectiva validación del pasaje con la tarjeta TuLlave para NO activar el Sistema en ese punto que está inoperable por daños de vandalismo — TransMilenio (@TransMilenio) November 29, 2019

Cabe destacar que la gerente de Transmilenio, en medio de la entrevista con Noticias Caracol, estaba hablando de los daños que ha sufrido el sistema.

En ese momento, Juan Diego Alvira, periodista de ese informativo, le preguntó por el caso de ‘Epa Colombia’, a propósito del proceso judicial que está enfrentando por los desmanes que causó en varias estaciones.

Araújo le dijo que la ‘influencer’ agarró un martillo (que se robó de una estación) y rompió vidrios y el dispositivo que lee las tarjetas Tullave, de Transmilenio.

En ese momento, la funcionaria trató de explicar el proceso para pagar el pasaje. Sin embargo, puso la tarjeta varios centímetros arriba del lector; acción que le cobraron en redes sociales.

Este es el video del momento en que Araújo dio la explicación: