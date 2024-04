La situación de orden público en la Universidad Nacional durante los últimos días ha estado bastante agitada, por cuenta de las protestas que llevan a cabo encapuchados que han confrontado a la Policía.

El grupo de encapuchados también ingresó a el terreno en el que se ubica el edificio de la rectoría y se establecieron allí para rechazar la designación de José Ismael Peña como rector de la institución.

En el momento de la toma, Henry Balcázar, vigilante del edificio, quedó encerrado y lleva allí 3 días, aunque permanece allí por voluntad propia. El celador dio una entrevista a W Radio y allí comentó que lleva 34 años trabajando en ese claustro y que no está dispuesto a dejar que los encapuchados puedan dañar las instalaciones: “No puedo dejar que la vandalicen”.

“Lo que he conseguido a lo largo de mi vida ha sido gracias al sueldo y a las garantías y oportunidades que me ha dado la universidad, uno debe ser mínimamente agradecido”, expresó Balcázar en la emisora citada.

Para la gente que inventa que en la toma del edificio Uriel Gutiérrez hay una persona retenida, la personería fue anoche y evidenció que la persona no sale por voluntad propia. Ni siquiera hay campamentos cerca. La UN en pie de lucha, hasta una #ConstituyenteUniversitariaYa pic.twitter.com/bDwnXbpY9N

La Personería de Bogotá atendió al vigilante, pero él se negó a dejar las instalaciones de la universidad argumentando que teme por su integridad:

“Los muchachos quieren que yo me salga de acá para poder vandalizar el centro de control. La verdad que es bastante estresante estar aquí y no salgo porque sé que van a quemar el edificio, van a quemar todos los equipos. No salgo porque temo por mi integridad física”, mencionó el celador.