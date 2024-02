Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

En Bogotá, los accidentes de tránsito son lamentablemente frecuentes, ya sea por fallos mecánicos o por imprudencias. Estos incidentes representan una grave amenaza para la vida de los ciudadanos.

Ahora bien, en esta ocasión una cámara de seguridad capturó el momento en que un motociclista, aparentemente en una calle de Bogotá (donde golpearon a víctima en atraco) y acompañado, circulaba de manera habitual. Sin previo aviso, un taxi cruzó su camino, al parecer ignorando un pare y provocando el choque que los arrojó al suelo.

(Vea también: Alcaldía entregó detalles sobre fatal accidente que dejó a conductor de Terminal muerto)

#OPINE. ¿Quién tuvo la culpa? Taxi ignora PARE en la cl 67 con cr 105c y ocasiona accidente con motocicleta. Ambos pasajeros salen lesionados y son auxiliados por la comunidad mientras el taxista escapa. Se conoció que la placa del vehículo público es WEW989. pic.twitter.com/Tl1sY6WAPV — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 16, 2024

¿Por qué ocurren tantos accidentes de tránsito?

Los accidentes de tránsito son comunes en la capital colombiana por varias razones. Una de ellas es el tráfico intenso, especialmente en horas pico cuando hay muchos carros en las calles. Las vías a veces están en mal estado y son muy estrechas, lo que hace que sea más fácil tener accidentes.

(Lea también: Periodista de ‘La Kalle’ sufrió grave accidente en moto: el conductor se dio a la fuga)

Además, algunas personas conducen de manera imprudente. Van demasiado rápido, no respetan las señales de tránsito como los semáforos, o incluso manejan después de haber tomado alcohol. Esto aumenta mucho el riesgo de tener un accidente. También, muchas personas no conocen bien las reglas de tránsito o simplemente no las siguen.