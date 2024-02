Por: Caracol TV

A plena luz del día, extorsionistas atentaron contra la vida del dueño de un supermercado del barrio Valladolid, en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá, que se había negado a pagarles 15 millones de pesos. Milagrosamente sobrevivió, pero la bala le perforó un pulmón.

Una cámara de seguridad captó el momento en que dos hombres en moto llegaron hasta el local de su víctima, el pasado 8 de febrero, a las 2:47 de la tarde. El parrillero se bajó y entró al establecimiento, donde se encontraba el ciudadano hablando por teléfono.

Sin quitarse el casco, se acercó a la caja y le entregó un papel al trabajador, quien creyendo que se trataba de un cliente más lo atendió. Segundos después, el sujeto sacó un arma y le dio un tiro en el pecho. Luego disparó dos veces más contra el supermercado y salió buscando a su cómplice, que lo espera en la moto y huyeron del lugar.

Una persona del sector, que también es víctima de extorsionistas, dijo que este es el caso más grave hasta el momento, ya que el tiro perforó “el pulmón de este comerciante que hoy tiene cerrado su negocio como muchos, y no se ve respuesta alguna de las autoridades y hay mucho pánico, y no se ve inteligencia policiva, no se ven unos operativos de control, de prevención en absoluto. A veces se ve pasar una moto de la Policía como si fueran apostando carreras, a toda velocidad, pero nunca hay comunicación con los residentes”.

Según el Distrito, la extorsión sigue siendo el delito que más ha crecido en Bogotá, con un 47 %. Pero a nivel país la cifra también preocupa, ya que en 2023 se denunciaron 9.297 casos, el número más alto en los últimos 11 años, según el Ministerio de Defensa.

