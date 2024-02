El sistema de transporte público de la capital del país moviliza a dos millones de ciudadanos diariamente. El 20 % de estos evaden el pago del pasaje, algo que no solo se presenta en las estaciones de Transmilenio, sino también en los buses del Sistema Integrado de Transporte Pública (SITP).

En las últimas horas se conoció un video que deja en evidencia la falta de cultura de dos personas que, según el conductor del bus y quien grabó la situación, no pagaron el pasaje y reaccionaron de manera agresiva frente a su llamado de atención.

El trabajador del SITP, según explicó en el video, decidió no hacer la parada que el hombre y la mujer solicitaron. De acuerdo con sus comentarios, no detuvo el bus cuando ellos se lo pidieron para darles una lección e invitarlos a no evadir el pago.

“Se roban el pasaje y toca abrirles donde ellos quieren”, dijo el conductor expresando su indignación.

El señalado colado no reconoció su error y le dio un golpe al vidrio de la cabina del conductor. Además, le gritó: “Abra a ver”. Mientras que la mujer, quien tampoco habría pagado el pasaje, expresó fúrica: “Abra que para eso le pagan. Maldito desgraciado”.

El conductor del SITP se mantuvo firme y les avisó que solo se detendría en un CAI cercano para que recibieran su sanción por evadir el pago del pasaje: “Les dije que me daría más risa más adelante. Allí en el CAI los bajo. Allí en el CAI se bajan”.

“Necesitamos ayuda de todos: del Gobierno Nacional en la financiación y de la ciudadanía en cuidar el sistema y no evadir el pago del pasaje. En 6 meses revisaremos estas medidas: si el número de colados baja y el Gobierno nacional nos confirma su apoyo, podremos mantener estas tarifas. De lo contrario, nos veremos obligados a subirlas”, señaló recientemente.