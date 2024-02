Sigue apareciendo información sobre el caso del empresario Hernán Roberto Franco Charry, quien fue víctima de un ataque sicarial registrado a las 7:30 a. m. de este 21 de febrero en el Parque de la 93, en el norte de Bogotá.

(Lea también: Detalles del empresario asesinado en el Parque de la 93 revelan que tenía cita importante)

Según el coronel Juan Carlos Arévalo Rodríguez, la víctima del sicariato se dirigía a su oficina cuando los delincuentes lo atacaron. El hombre recibió cuatro disparos y, aunque fue trasladado a la Clínica del Country, falleció por las múltiples heridas.

Franco Charry se dedicaba a la asesoría de compañías y tenía una cita para presentar las irregularidades que encontró luego de hacer una auditoría a una empresa privada.

Aunado a ello, se conoció que su exesposa fue una de las primeras personas en enterarse de su asesinato. Se trata de Alejandra Isaza, presentadora que trabajó para varios medios de comunicación en Colombia.

Fruto de la relación con el empresario, que inició hace aproximadamente ocho años, la también modelo tuvo una hija. Su vínculo con Franco Charry no terminó de la mejor manera, ya que en 2021 iniciaron una disputa legal por violencia intrafamiliar, según detallan varios documentos de la rama judicial.

Isaza afirmó en sus redes sociales que padeció de violencia intrafamiliar, motivo por el cual se vio obligada a separarse de su hija en repetidas ocasiones. La presentadora dedicó una publicación en su cuenta de Instagram para señalar que durante un tiempo vivió con miedo, pero que había decidió hablar.

“Me cansé de vivir con miedo, me cansé de vivir amenazada, me cansé de vivir denunciada, me cansé de resistir ataque tras ataque y me cansé de cargar este peso en silencio. Este año me han separado 3 veces abruptamente de mi hija con mentiras y manipulaciones al sistema. Tengo procesos legales en mi contra”, escribió la expareja del hoy asesinado.