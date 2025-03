Una noche de pánico fue lo que vivieron los habitantes del sur de Bogotá con la explosión que ocurrió en una discoteca que funciona bajo la figura de sindicato en el concurrido sector de la Primera de Mayo, la cual tendría como nombre Paradise, según reportes de la Policía Nacional.

En Citytv se mostraron algunas imágenes de lo ocurrido y cómo quedó la fachada de la discoteca, la cual tuvo algunos daños en su estructura, aunque no dejó problemas materiales mayores; sin embargo, lo grave del caso fueron las 6 personas que resultaron heridas por la detonación de una granada que lanzaron hombres desconocidos contra el establecimiento.

Lo que indicaron en el noticiero fue que todo ocurrió cuando al menos 30 personas estaban haciendo fila para ingresar al sitio, pese a que la información de la Policía indica que el hecho sucedió alrededor de las 3:00 de la mañana. Allí, las 6 personas que estaban más cerca del artefacto fueron las que llevaron la peor parte.

Jhon Alexánder, una de las víctimas, habló en el citado medio y contó detalles de la explosión en la discoteca, donde él labora: “Yo me encontraba trabajando, siento que algo me cae en los pies y me manda a volar. A lo que me manda volar, siento que me desmayo y cuando me desperté, ya estaba en el hospital”.

Seis personas resultaron heridas tras una explosión registrada en el barrio Carvajal, en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá. Este es el panorama. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/kTdBdovLIU — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 16, 2025

Además, dio un reporte de cómo están los otros heridos y cómo él reaccionó a la explosión que incluso pudo costarle la vida: “Ellos si están un poco más graves que yo, a uno le cogió los testiculos, otro tiene una herida en la espalda y del otro no se sabe nada. Es lo que menos uno espera, uno nunca sabe que va a pasar o no, no me las creía, quedé impactado, yo dije ‘Dios mío’, recapacité cuando llegué al hospital porque no entendía qué pasaba”.

Por ahora, los administradores del negocio dicen que no han recibido amenazas en su contra y la Fiscalía asumió la investigación de lo sucedido.

