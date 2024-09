Pasados dos días de este caso, los familiares del joven aún esperan una comunicación cercana del rector del colegio Villemar El Carmen, ubicado en la localidad de Fontibón.

En Blu Radio dieron a conocer que Javier García, padre del menor de 14 años que fue apuñalado a dentro de la institución educativa, estuvo buscando una charla con el rector de ese colegio, pero, hasta el momento, no la ha logrado.

“Ayer me acerqué al colegio a buscar al director, y solo salieron los vigilantes a decirme que el rector estaba almorzando y no me podía atender”, manifestó, según la emisora.