En ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ trabajamos por una mejor movilidad y por ello, con el propósito de garantizar una salida e ingreso seguro y proteger la vida en las vías, el Distrito dio a conocer las medidas para el plan éxodo y retorno en este puente festivo de la Independencia de Cartagena que inicia este viernes 8 de noviembre y se prolonga hasta el lunes 11 de noviembre de 2024.

Se estima que 1.064.235 vehículos ingresarán a la capital y 1.047.952 saldrían de la capital. Asimismo, para los más de 15.000 viajeros que se movilizarán a través de la Terminal de Transporte de Bogotá.

“Durante este Plan éxodo y retorno esperamos que se movilicen más de 2,1 millones de vehículos por las entradas y salidas de la ciudad. Durante este fin de semana contaremos con 120 Agentes Civiles de Tránsito, 115 miembros del Grupo Guía y 130 policías de Tránsito y Transporte garantizando un mejor flujo vehicular. Atendamos las indicaciones que brinde este personal para agilizar la salida y el ingreso a la ciudad”, manifestó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

En vía, se dispondrá de 40 puestos de control enfocados en seguridad vial, y nueve puntos en los que se garantizará el cumplimiento de la norma de pico y placa regional que regirá el lunes 11 de noviembre.

Por su parte, el gerente de la Terminal de Transporte, Sebastián Velasquez, señaló: “Para este puente festivo, que nos prepara para la temporada de fin de año, hemos dispuesto de más de 350 personas entre personal logístico, de salud, Policía Nacional y vigilancia privada quienes garantizarán la seguridad de los usuarios en las tres terminales”.

Así mismo, se habilitará el reversible en la carrera 7, entre calles 245 y 183, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., los días domingo y lunes. Adicionalmente, el lunes se habilitará temporalmente el nuevo tramo de la avenida Boyacá, entre calles 183 y 170, de 2:00 p.m. a 9:00 p.m., para brindar más alternativas para los vehículos que ingresen por el norte de la ciudad.

Pico y placa regional en Bogotá hoy 11 de noviembre

Para el ingreso, también se contará con la medida de pico y placa regional, el próximo lunes. Entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a la capital los carros de placas que finalizan en números pares (0, 2, 4, 6 y 8), y de 4:00 p. m. a 8:00 p.m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Por otra parte, la Secretaría de Movilidad (SDM), desde su Centro de Gestión de Tránsito (CGT) desarrollará un monitoreo constante de las entradas y salidas de la ciudad para actuar oportunamente. También, en las cuentas de X @BogotaTransito y @SectorMovilidad, así como en el canal de WhatsApp de la Secretaría de Movilidad, se proporcionará información actualizada sobre el estado de las vías de la ciudad.

Pico y palca voluntario en Bogotá sábado 9 de noviembre

Entre las medidas para garantizar un Plan éxodo eficiente, se contará con el Plan Piloto de Salida, el cual operará de la siguiente manera: en la franja de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. podrán circular los vehículos con placa par, y de 9:00 a.m. a 12:00 m. podrán circular los vehículos terminados en placa impar.

Los límites geográficos definidos en cada corredor serán:

Autopista Norte: desde la calle 198 hasta el Peaje Andes.

Autopista Sur: desde la Avenida Boyacá hasta el límite municipal de Soacha.

Avenida Centenario (calle 13): desde la carrera 128 hasta el Río Bogotá.

Avenida calle 80: desde la carrera 114 hasta el Puente de Guadua.

Avenida carrera 7: desde la calle 198 hasta la calle 245.

Avenida Boyacá, vía al Llano: desde la antigua vía al Llano hasta el túnel Argelino Durán Quintero.

Vía Suba Cota: desde la carrera 132 hasta el Río Bogotá.

Vía a La Calera: desde la diagonal 91 hasta el Peaje Patios.

Vía a Choachí: desde la avenida Circunvalar hasta el límite municipal de Choachí.

De acuerdo con un sondeo hecho por el equipo de la Secretaría de Movilidad, tres de cada cuatro ciudadanos se acogerían al Plan Piloto Voluntario, la principal motivación es reducir la congestión vehicular.

Desde la entidad, la invitación es hacer parte de este Plan Piloto Voluntario para que, entre todos, se logre una mejor movilidad durante este puente.