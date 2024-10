Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

La medida del pico y placa en Bogotá es una estrategia implementada por la administración distrital para controlar el tráfico vehicular y reducir la contaminación ambiental. Esta normativa restringe la circulación de vehículos particulares y taxis en determinados días y horarios, según el último dígito de la placa del vehículo.

Para el jueves 3 de octubre de 2024, la restricción de pico y placa aplicará a los vehículos particulares cuyos últimos dígitos de la placa terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Estos vehículos no podrán circular en la ciudad desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

(Lea también: Vehículos de carga en Bogotá podrían recibir multa en octubre por incumplir con medida)

En el caso de los taxis, el pico y placa es para los vehículos amarillos con número de placa terminada en 7 y 8, en horario de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.

Pico y placa en Bogotá para la semana del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2024

Lunes 30 de septiembre: pueden circular los carros con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Martes 1 de octubre: pueden circular los carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 2 de octubre: pueden circular los carros con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 3 de octubre: pueden circular los carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 4 de octubre: pueden circular los carros con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Existen ciertas excepciones a la medida del pico y placa en Bogotá. Los vehículos eléctricos e híbridos están exentos de esta restricción, promoviendo así el uso de tecnologías más limpias y sostenibles.

Pico y placa en Bogotá para vehículos de carga octubre de 2024

Sábado 5: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9

Sábado 12: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Sábado 19: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9

Sábado 26: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Estos vehículos están sujetos a restricciones adicionales de circulación de lunes a viernes. En particular, no pueden transitar entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m., así como entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m., independientemente del último dígito de su placa.

Multa por incumplir el pico y placa en Bogotá

Esto acarrea sanciones considerables. De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, la multa por circular en un día de restricción asciende a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que equivale a $650.000 en 2024.

(Vea también: Fechas que dueños de vehículos particulares deben tener en cuenta para evitar multas)

Además de la multa, el vehículo será inmovilizado y trasladado a los patios, lo que genera costos adicionales y trámites para su recuperación.

Qué es el pico y placa solidario

Los conductores que deseen evitar las restricciones de movilidad en Bogotá pueden optar por el programa de pico y placa solidario. Este programa permite, mediante el pago de una tarifa, obtener un permiso especial que autoriza la circulación sin restricciones durante los días y horarios en los que normalmente aplicaría el pico y placa.