El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aclaró que no se hará ningún cambio en la aplicación del pico y placa en la capital hasta que no finalice el racionamiento de agua, y de esta manera no saturar a los ciudadanos con más de una medida.

Igualmente, el mandatario aseguró: “Queremos trabajar con la ciudadanía, no ponerle todo al tiempo, trabajar conjuntamente”.

Aquí, las palabras del alcalde Carlos Fernando Galán durante la inauguración del colegio Agudelo Restrepo, en la localidad de Ciudad Bolívar.

