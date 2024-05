En entrevista con Pulzo, el alcalde de Bogotá habló sobre las obras que se avecinan en la capital por cuenta de la construcción de la primera fase del metro, las cuales implican cerrar algunas estaciones de Transmilenio.

Fue en ese contexto que Carlos Fernando Galán tocó un tema que le interesa a la ciudadanía y que causa debate: el pico y placa.

Y es que desde hace varios años se discute en el Concejo si esta medida debe continuar, modificada o eliminada, teniendo en cuenta que los dueños de los carros particulares pagan altos impuestos y no pueden usar sus automóviles a diario.

Es así que el mandatario local comentó en Pulzo cuál es la situación real de movilidad en Bogotá y explicó por qué analizar o estudiar una reforma al pico y placa no es viable en este momento.

Según Galán, actualmente, la ciudad cuenta con 62 km de vía en obra y en 2025 se convertirán en 164 km, por lo que levantar la medida no sería beneficioso para la movilidad de la capital y los habitantes en general.

“Nosotros queremos multiplicar los esfuerzos contra los mal parqueados en Bogotá… Yo le pregunté a la Secretaría de Movilidad sobre el pico y placa, hagamos un estudio e indíqueme si se puede modificar”, dijo.

Y añadió: “Me dijeron que en este momento tenemos 62 kilómetros de vías que no están operando por las obras y de aquí a un año vamos a tener 164 kilómetros de vías en obra. Entonces me dijeron que reducir el pico y placa ahorita no es viable técnicamente, se nos multiplicarían los vehículos con menos vías disponibles”.