Durante su visita al Fuerte Militar Larandia en Florencia, Caquetá, el presidente Gustavo Petro se refirió una vez más frente a la crisis de abastecimiento de agua que atraviesa Bogotá y la sabana.

Petro soltó alarma por abastecimiento de agua en Bogotá para 2025

Poniendo de contexto la deforestación en la selva amazónica, que afecta directamente las precipitaciones, el primer mandatario expresó su preocupación con la terminación de la segunda temporada de lluvias, que según el Idiger, acabaría en diciembre.

“Necesitamos que la selva amazónica llegue de nuevo hasta la cordillera oriental. Es por lo cual la ciudad de Bogotá no tiene agua hoy. Y estamos muy preocupados porque una vez acabe la época de lluvias, más o menos diciembre, pues los meses de enero, febrero y sobre todo marzo, el embalse donde sale el agua potable a Bogotá (Chingaza), va a llegar quizás a cero”, sentenció Petro.

Y agregó. “¿Se imaginan qué tendremos que hacer con una ciudad de 8 millones de habitantes sin agua? Hasta nos tocaría llevar a muchos de ustedes (soldados) allá a ver como hacemos para sacar población, para ver como racionamos y donde conseguimos agua”, acotó el presidente.

Si bien, hasta el momento, el alcalde Carlos Fernando Galán, no se ha pronunciado frente a estas declaraciones, desde el Distrito ya lanzaron un ultimátum para intensificar las medidas y evitar qué este tipo de panoramas ocurran. Bajo la denominación como ‘Día Cero’, la Alcaldía de Bogotá fijó un límite del 36 % del sistema Chingaza. Es decir, si los embalses siguen “en caída libre”, se tomarían medidas drásticas como dejar sin agua a dos zonas el mismo día. Así, la restricción para cada hogar no sería cada 10 días, sino cada cinco. No obstante, vale aclarar que “el racionamiento no ayuda a que el nivel del embalse suba, ya que esto se logra con las lluvias. La medida de ahorro ayuda a que el nivel no baje tan de prisa” dijo Galán.

El cambio climático y su relación con Chingaza

Chingaza está ubicado en la cordillera oriental de los Andes. Una zona privilegiada, donde llueve hasta 5 milímetros al año. Una medida similar a las precipitaciones de la Región del Pacífico. “Para recuperar los embalses, es importante que llueva en la Orinoquía y Amazonía, y no en Bogotá, porque lo que sale de Chingaza y todo lo que está al oriente de la Cordillera Oriental, drena a través del río Orinoco y más hacia al sur a la cuenca del Amazonas”, explica Juan Guillermo Saldarriaga, doctor en Ingeniería Hidráulica y del medio ambiente y director del centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados-CIACUA de la Universidad de los Andes.

Pero el cambio climático y su impacto en la disminución del bosque amazónico, afecta directamente las precipitaciones en el Sistema Chingaza, y por ende, que se presenten consecuencias en su operación, para el abastecimiento de agua. Ante este panorama, desde el Área de Hidrología Aplicada de la Empresa de Acueducto, adelantan una investigación técnico-científica, asociada al riesgo, amenaza y vulnerabilidad del suministro del líquido en el futuro.

Para esto, la Empresa explicó que el proyecto contempla la integración de varios modelos que permitan hacer los análisis globales del balance hídrico atmosférico; el balance del modelo de generación de trayectorias de vientos; de coberturas vegetales del territorio amazónico; del hidrológico en tierra de las macrocuencas del Amazonas y de las cuencas aferentes al sistema de abastecimiento Chingaza.

“Este estudio que se adelantó junto con la Escuela Colombiana de Ingeniería y el Instituto del Agua Delft de los Países Bajos, permitió concluir que los orígenes de la humedad que llega al sistema Chingaza provienen en un 22 % de la humedad en la Amazonía; 35 % del territorio Andino; 25 % de la Orinoquía; y los Océanos Pacífico y Atlántico, con el 18 % de humedad”, aseguró el Acueducto.