Todo ocurrió e la noche del miércoles 20 de marzo de 2024 en el Portal del Norte de Tranmilenio, exactamente en la zona en la que los viajeros se bajan de los articulados para tomar los buses intermunicipales que van a poblaciones cercanas a la capital.

En ese momento algunas personas se encontraban en la plataforma de abordaje de las flotas cuando una caja de electricidad adyacente al sector empezó a soltar chispas, como si se tratara de un cortocircuito.

Y aunque no había gente cerca del artefacto, las explosiones internas del mismo hicieron que las llamas fueran expulsadas hacia el pasillo con bastante fuerza.

En el momento de la emergencia solo había un hombre de servicios generales que con trapero en mano se acercó a ver lo que estaba sucediendo, aunque con la impotencia de no saber qué hacer.

La situación hizo que el pánico invadiera a más de uno y los gritos de gente pidiendo que se accionara un extintor prontamente se apoderaron del lugar.

En medio de la emergencia, un joven llegó corriendo y tomó un extinguidor que el operario encargado de las funciones de aseo no sabía accionar.

Posteriormente, el improvisado héroe –sin pensarlo 2 veces– activó el extintor al tiempo que se metía a las llamas.

De esta manera, el usuario logró apagar lo que pudo ser un incendio que hubiera afectado a quienes en ese instante estaban en ese sitio.

Por fortuna, no había ningún bus cerca que recibiera las chispas expulsadas por la caja en el momento del colapso.

En video, el momento del corto y la acción salvadora:

Esto acaba de suceder en el portal norte de @TransMilenio, no apareció nadie del sistema, el funcionario de servicios generales parece que no sabía cómo actuar y el extintor tuvo que ser operado por un usuario. Por suerte no pasó a mayores pic.twitter.com/MNlmeUbP4V

— Juan Diego Valencia (@JuanD13goValenc) March 21, 2024