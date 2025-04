Cerca de 800.000 estudiantes —y sus padres— están a la expectativa frente a la situación de este jueves. Desde hace varios días, la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) han señalado que por estas manifestaciones, no habrá clases en los colegios públicos de Bogotá, mientras que la Alcaldía, por medio de la Secretaría de Educación, señaló que en la gran mayoría de instituciones sí se prestará el servicio o, alguno de sus servicios.

En diálogo con Caracol Radio esta mañana del 24 de abril, la secretaria de Educación, Isabel Segovia, señaló que “lo que se organizó con los padres de familias es que se comunicaran con los colegios porque los rectores estaban organizando varias alternativas” para poder prestar los servicios en las instituciones. Entre las mencionadas por la funcionaria están:

120 colegios tendrán casi normalidad académica. Si bien los estudiantes puede que no tengan algunas clases, la mayoría de la jornada transcurrirá con normalidad, razón por la que los estudiantes deben acudir a las instituciones.

En 200 colegios van a entregar la alimentación de los niños para no vulnerar ese derecho. Los estudiantes deberán ir a las instituciones y recibir esta alimentación.

para no vulnerar ese derecho. Los estudiantes deberán ir a las instituciones y recibir esta alimentación. 47 colegios sí están cerrando del todo, confirmó la secretaria de Educación.

El fondo del asunto, sin embargo, va más allá de si hay o no clases. Para Segovia, este tipo de manifestaciones están afectando directamente a los estudiantes, y no siempre con causas justificadas:

“En los últimos años con este Gobierno Nacional hemos tenido tantas manifestaciones por diferentes temas que estamos dejando a los niños sin clase. El año pasado fueron 12 días por cosas que no tienen que ver con temas educativos”, afirmó.

La funcionaria recordó que hace un año se firmó un acuerdo sindical con la ADE, con 94 compromisos que, según ella, se están cumpliendo y revisando en reuniones de seguimiento. Sobre las razones detrás de la manifestación de este jueves, dice: “Realmente vimos el pliego de peticiones y es muy poco lo que se está pidiendo, y todo eso se está avanzando”.

Pero la tensión también toca otro punto sensible: el bolsillo. Desde la Secretaría se dejó claro que a los docentes que no trabajen este jueves, no se les pagará el día. Y, como era de esperarse, eso no cayó bien en el gremio.

Mientras tanto, en medio del tire y afloje entre las partes, quienes terminan perdiendo son los estudiantes y sus familias. Muchos padres no tienen con quién dejar a sus hijos o simplemente no pueden faltar al trabajo. Y para los niños y jóvenes, cada jornada perdida es una oportunidad menos para aprender, avanzar y cerrar brechas.

Por eso, desde el Distrito el llamado es claro: “Lo que les pedimos es que no afecten las jornadas de clase”.

Este jueves 24 de abril, Bogotá será escenario de una nueva jornada de movilización docente convocada por la ADE. El gremio de maestros y maestras se tomará las calles desde las 8:00 a. m., con punto de encuentro en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, para exigir mejoras en las condiciones laborales y defender la educación pública.

La ADE señala que esta jornada de paro de 24 horas es una respuesta al “abandono” que, según ellos, ha sufrido el sistema educativo distrital. Denuncian colegios deteriorados, sobrecarga laboral de docentes y un Programa de Alimentación Escolar (PAE) ineficiente. Además, acusan a la administración de Carlos Fernando Galán de desconocer los acuerdos firmados previamente con el Magisterio.

En su comunicado oficial, el sindicato también rechaza lo que consideran una criminalización de la protesta y la estigmatización de los docentes por alzar su voz frente a la privatización y mercantilización de la educación. “¡Por una Bogotá que ponga en el centro la vida de la gente, y no a los que nos despojan!”, dice el pronunciamiento, con palabras que hacen recordar al presidente, aunque no lo mencionen en ninguna parte del texto.

Así lo comunicaron:

📣🚨 𝐏𝐀𝐑𝐎 𝐃𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐝𝐞 𝟐𝟒 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬

