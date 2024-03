Desde hace nueve días, 50 estudiantes de grado décimo y once duermen en las instalaciones del colegio INEM Kennedy en forma de protesta. Una de las inconformidades es el cambio de profesores y el rector que tiene hoy la institución.

“Inicialmente, pedimos que se nos dé un rector en propiedad y ya se retire el rector por encargo, (al) que ya se le cumplió el contrato. Se retiraron 26 profesores de la institución, el problema no es que los hayan retirado, el problema es que no se tomó un debido criterio de evaluación para ver quiénes se sacaban y quiénes no. Sacaron profesores que han luchado por este colegio, que son pilares en muchos proyectos de este colegio”, manifestó Camila Castillo, representante de los estudiantes.