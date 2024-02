Por: Caracol TV

Un presunto caso de bullying o matoneo en colegio de Bogotá es denunciado por la familia de un menor de edad, de 11 años, que terminó en la clínica.

Los hechos ocurrieron en el Colegio Toberín sede B y, según la madre del menor, el niño ha sido víctima de matoneo desde hace un mes que ingresó a la institución. Los señalados son dos compañeritos.

“El niño ha presentado agresiones verbales, físicas y ya ahorita lo último fue esta agresión con una puerta de vidrio de la coordinación del colegio, donde le quedan atrapados los deditos al niño porque el niño que lo agrede venía delante de él y, cuando vio que el niño venía atrás, lanzó la puerta causándole esta lesión en el dedito al niño”, narró la mujer en Noticias Caracol.

De acuerdo con el relato de la madre, al pequeño le tuvieron que realizar una cirugía de reconstrucción de la punta del dedo.

“Cuando yo llegué al colegio, él tenía la manito en una caneca de basura y con una servilleta debajo. Él estaba solito, el orientador del colegio estaba en su oficina encerrado. Cuando yo llegué, el niño estaba presentando gritos terribles del dolor y yo fui quien lo remitió al hospital, porque el colegio no hizo absolutamente nada. Nunca me dieron la cara y hasta el momento no me han dado la cara para darme explicación”, denuncia la mujer.

La Secretaría de Educación de Bogotá (donde estudiantes y familiares pelearon frente a colegio), por su parte, en comunicado de prensa asegura que se trató de un accidente escolar y que al menor le prestaron los primeros auxilios en el colegio, aunque la mamá del niño lo niega.

