El expolicía que abatió a los dos ladrones durante un atraco en un asadero del barrio Santander, sur de Bogotá, dio detalles de este hecho durante una entrevista con Noticias Caracol Ahora. El uniformado retirado, quien prefirió no dar su nombre por seguridad, expresó que se arrepiente de haberles quitado la vida a los criminales.

“Me arrepiento de haberles disparado. Yo no soy asesino, yo no soy ladrón, no tengo antecedentes. Yo no salgo a la calle a matar a nadie, yo cargo el arma por mi defensa, pues está complicado el tema de los hurtos”, recalcó el policía retirado.

“Estamos en un país donde los ladrones matan por robar cualquier cosa. Por eso cargo mi pistola, para defender a mi familia. Era la vida de ellos o era la mía“, agregó el uniformado retirado este viernes, en el diálogo con Noticias Caracol Ahora.

¿El arma del expolicía tiene salvoconducto?

El uniformado retirado explicó que “yo tengo mi permiso, el salvoconducto, (la pistola) tiene todo al día. Yo trabajé en la Policía y tengo todo en regla para poder portarla. Desde los 18 años he utilizado armas”.

Cabe aclarar que aunque el expolicía se entregó voluntariamente a las autoridades, quedó en libertad, pero seguirá vinculado al proceso.

