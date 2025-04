En los últimos días, se ha hecho viral el caso de Adriana Díaz, una mujer con aparente esquizofrenia que asegura que marcas, tiendas e incluso autoridades tienen un plan secreto para atacarla.

En varios videos que ella misma comparte en sus redes sociales, documenta cómo transcurren sus días, además de pedir ayuda constantemente para evitar que estos supuestos agentes agresores atenten contra su vida.

“Siento miedo de salir, que me atrapen y me encierren nuevamente. Aquí siento que todos me odian. Traté de compartir estos videos para pedir ayuda, pero la gran mayoría me escribe que es mejor vivir en el cielo. No entiendo por qué el mundo está en mi contra. Son mis últimas fuerzas, perdón”, escribió en una de sus publicaciones en TikTok.