El asesinato a Stefanny Barranco tiene conmocionado al país, pues despierta un desasosiego sobre la seguridad de las mujeres. En lo que va de esta semana se han registrado cuatro casos de feminicidio en Colombia.

Iván José de la Rosa Gómez, de 36 años, impactó con arma cortopunzante a su expareja sentimental; además, sería el papá de los dos niños de 6 y 9 años que Stefanny tenía.

Los asistentes del Centro Comercial Santafé no imaginaron ni un segundo que presenciaría dicha tragedia en medio de sus actividades cotidianas y en sus reacciones inmediatas, no permitieron que de la Rosa se quitara la vida, pues él debía rendir cuentas ante la justicia.

En una entrevista con Caracol Radio, Alonso Enrique Barranco, padre de Stefanny, contó que este sujeto “quería matar a su hija desde hace rato” y aprovechaba los conocimientos adquiridos en su oficio como guardia de seguridad para vigilarla en todo momento.

“La relación entre este hombre y mi hija era tóxica totalmente. Yo me vine para Bogotá, porque ella me había dicho que ya no podía más porque él estaba insoportable, porque ya le tenía una cámara puesta en la habitación, le tenía cámara en la bajada de las escalas… el hombre la tenía supervigilada”, dijo el padre de Stefanny al medio de comunicación.

Alonso manifestó que siempre le insistía a su hija a que terminara la relación con Iván José.

“Le picó (cortar) la ropa porque decía que si no era para él, no era para nadie. Entonces yo le decía ‘mija, pero deja a este tipo, déjalo, por favor’, y ella me decía que estaba decidida en dejarlo”, aseguró el papá.

Stefanny le contó a su padre que ya había montado la denuncia contra Iván ante la Secretaría de la Mujer.

“Ella ya había pedido ayuda a la Secretaría de la Mujer y llamó a la Policía para que la auxiliaran, porque él no la dejaba entrar al apartamento y le había picado toda la ropa… hasta los zapatos para trabajar”, puntualizó Alonso.

Por el momento, la madre y el padre de Stefanny están en proceso de obtener la custodia de los nietos. Alonso Enrique Barranco continúa entregando declaraciones a la Fiscalía para la investigación correspondiente.