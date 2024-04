En la mañana de este martes 2 de abril se registró un bloqueo en la entrada de Bogotá, por la calle 13, luego de que un grupo de propietarios de carretas de tracción animal de Mosquera detuvieran el tráfico en ambos sentidos.

El incidente, que inició a las 7:24 aproximadamente, se reporta en las cercanías al peaje Río Bogotá y, según algunos testigos, se debe a la situación que se vive en el municipio de Mosquera, el cual adelanta un programa de sustitución de este tipo de carretas:

#BOGOTÁ A esta hora (7:24 a.m) se presentan bloqueos en ambos sentidos de la Calle 13 en la entrada de la capital. Propietarios de carretas de tracción animal bloquean el paso. Vía @ClaudiaCamilaV pic.twitter.com/MN8n20SIwu

Las manifestaciones se deberían a un incumplimiento, por parte del municipio, alrededor de este programa, pues, según Blu Radio, la administración no habría respondido con lo prometido.

“No hacen sino quejarse, decir que los de las zorras dejan la basura en las calles, que los caballos no tienen donde quedarse, que pobrecitos, pero no se dan cuenta que el Gobierno no quiere hacer nada, entonces colaboren también”, afirma uno de los manifestantes.