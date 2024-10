Tal parece que los criminales están usando cualquier recurso a su alcance para lograr su cometido, así quedó evidenciado en las últimas horas tras conocerse el caso de una mujer que fue víctima de un atraco en el sur de Bogotá a manos de un hombre que usó sus dientes, sí, leyó bien, sus dientes, para atacarla.

El hecho se registró a plena luz del día en la localidad de Kennedy cuando una mujer, de aproximadamente 50 años, camina por una calle y un hombre en bicicleta la intercepta para robarle su celular.

En un video de cámaras de seguridad que circula en redes sociales se observa cómo el hombre se abalanza contra la mujer y ambos caen al suelo. El sujeto, sin ninguna otra “arma” más que su boca, comienza a morder a la mujer y también la golpea. Finalmente, cumple su cometido: llevarse el celular.

El hombre, siempre con la capota de su saco puesta, huye en la bicicleta, mientras que la víctima, en un intento por recuperar su teléfono, trata de levantarse para perseguir al ladrón, pero este ya se había adelantado en su bicicleta.

“Él me pegó, y me mordió. Me botó al suelo y me pegó. No me decía nada, sino que cogió y me mordió y me pegó”, indicó la mujer que fue víctima del robo a Blu Radio.