En horas de la tarde de este viernes, 26 de enero de 2024, las autoridades de Bogotá rescataron a 15 cachorros con vida en el cerro El Cable, donde se presenta un fuerte incendio.

Entre alegría y sonrisas estuvieron los organismos de socorro tras el hallazgo de los animales, que fueron sometidos a una evaluación médica para verificar su estado de salud.

Ángela Paola Reyes, médica veterinaria de la seccional de Carabineros, compartió que se llevarán a cabo las coordinaciones con las instituciones pertinentes para brindarles un hogar a los cachorros. “Vamos a otorgarles una adopción, que puedan tener unas familias que los quieran ayudar a sobrevivir y seguir adelante”, indicó.

De igual forma, la uniformada expresó que los canes se encuentran con deshidratación leve, pero que están siendo atendidos.

“Es algo muy beneficioso, de felicidad. Nos falta ubicar a la madre, pero al menos tenemos los 15 cachorros y les podemos brindar la seguridad necesaria”, agregó.

En redes sociales circuló una imagen en la que podía observarse a una perrita que se cree podría ser la madre de los cachorros. Sin embargo, la información no fue confirmada por la médica veterinaria.

Pero sí aclaró que se le debe “realizar la respectiva verificación al animal y ver si los cachorros la reconocen”.

Esta perrita fue encontrada por el Ejército Nacional en la zona, según lo manifestado por el teniente Hamilton Cárdenas: “Estaba desorientada, tenía ceniza en el pelaje, en lactancia y desesperada buscando comida. Mi humanidad me hace ayudarla y alimentarla, porque se veía muy hambrienta”.

Las personas que estén interesadas en adoptar a uno de los cachorros deben seguir una serie de protocolos que serán coordinados por el Distrito.

Sin embargo, allí no son todo buenas noticias. Y es que a pesar de los esfuerzos de cientos de personas por controlar el incendio en el cerro El Cable, la situación se mantiene crítica, especialmente para don José, un anciano que reside en la última vivienda del barrio El Paraíso, el área más amenazada por las llamas. A sus 77 años y dependiente del bono solidario del Gobierno, don José teme evacuar debido al riesgo que representa la situación y a la limitación económica.

Aunque no ha recibido una orden de evacuación, las autoridades le han aconsejado estar alerta. No obstante, don José no considera mudarse a otra parte debido a sus limitaciones económicas. A unos 500 metros de su casa, uno de los focos del incendio persiste, desafiando los esfuerzos de bomberos, militares y voluntarios que trabajan incansablemente para combatir las llamas.

Helicópteros lanzan descargas con mayor frecuencia para controlar el fuego, y militares y bomberos luchan en la parte alta a pie. A pesar de los continuos esfuerzos, las llamas persisten, poniendo en riesgo la comunidad del área. La Alcaldía de Bogotá asegura que la comunidad no está en peligro, pero la lucha contra el incendio sigue, destacando la valentía de los organismos de emergencia y la comunidad local.