En una dramática situación que ha llevado a los residentes de la localidad de Kennedy a definirse como “auto secuestrados”, la magnitud y el poder del microtráfico han alcanzado niveles alarmantes en varios barrios de Bogotá.

Más de 11 comunidades se encuentran atrapadas en sus propias cuadras, forzadas a enrejar sus hogares para protegerse de las ollas de microtráfico que han invadido sus calles.

Los habitantes, desesperados y afectados por la inseguridad, han tenido que recurrir a medidas extremas para resguardar sus hogares.

El término “autosecuestrados” surge de la necesidad de cerrar con rejas las cuadras, un esfuerzo financiado directamente por los ciudadanos para aislar sus viviendas de las consecuencias devastadoras del microtráfico.

Uno de los afectados expresó su indignación: “Estamos auto secuestrados porque nos tocó de nuestros propios bolsillos enrejar las cuadras para que no nos invadan nuestros andenes y salidas de los hogares”.

Además, relató cómo las rejas no han logrado proteger sus hogares del contacto diario con el consumo de drogas.

La situación se agrava aún más con la afectación de servicios esenciales como el acceso a educación y atención médica.

Un jardín infantil de la zona se encuentra literalmente encerrado entre carreteros, habitantes de calle y puntos de venta y consumo de drogas, dificultando el traslado de niños a la escuela y de enfermos al hospital.

Los residentes denuncian que salir de sus viviendas implica enfrentar diariamente las peligrosas ollas de microtráfico, enfrentándose a situaciones de agresión verbal y física.

“Estamos en nuestras propias viviendas, no podemos salir ni entrar sin amenazas, no podemos descansar, no hay tranquilidad en ningún momento del día”, lamentó un ciudadano afectado.