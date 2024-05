En la tarde del miércoles 29 de mayo se presentó un nuevo feminicidio en Bogotá. La víctima fue Stefanny Barranco, una mujer de 32 años que fue atacada con arma blanca en el local donde trabajaba, en el centro comercial Santafé.

Con el paso de las horas, las autoridades y los familiares de Stefanny han entregado más información sobre el caso que dejó consternada a la capital. Por ejemplo, se supo que el sujeto que la asesinó era su expareja, Iván José de la Rosa, con quien ella tenía dos hijos.

El padre de la joven, Alonso Barranco, reveló en Caracol Radio detalles del caso, de cómo era el asesino de su hija y explicó que la relación que ella sostuvo con su verdugo siempre estuvo marcada por unos celos enfermizos.

“[La relación] era tóxica totalmente. Yo me venía para Bogotá porque ya ella me lo había dicho: ‘Papi, ya no puedo más, él está insoportable‘. Él le tenía cámaras en la habitación, en las escaleras, el hombre la tenía vigilada”, aseguró el padre de la víctima en la emisora.

Barranco comentó que su hija sostuvo una relación con Iván José de la Rosa durante poco más de 10 años, pero que los problemas se acrecentaron una vez ellos se mudaron a Bogotá hace unos años.

De hecho, el papá de la mujer afirmó en El Tiempo que los episodios de violencia ya se habían presentado cuando todavía vivían en Malambo. Además, comentó que De la Rosa la celaba incluso con él.

“El hombre era demasiado celoso. Era tan celoso que la celaba hasta con el propio papá”, dijo Barranco en el rotativo.

El papá de la mujer que fue asesinada en el centro comercial Santafé también contó que su hija tuvo la intención de alertar a las autoridades de lo que pasaba con su expareja, ya que no la dejaba tranquila.

“Ella me dijo que había hecho la denuncia sobre la persecución que él le venía montando. También me dijo que en la Secretaría de la Mujer también había hecho la denuncia. Él delante de la Policía le dijo que la iba a matar, no le importó que fuera el papá de los hijos para matarla”, aseguró Barranco en Caracol Radio.

Finalmente, el papá de la víctima recordó que uno de los actos que más lo impresionó fue que De la Rosa se atrevió a destruir la ropa de su hija. “Le picó la ropa porque él decía que sino era para él, no era para nadie”.