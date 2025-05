Han pasado tres semanas desde el trágico hallazgo del cuerpo de David Esteban Nocua, un adolescente de 14 años, residente en el barrio Marichuela, en la localidad de Usme, Bogotá.

Sus familiares lo reportaron como desaparecido el 8 de mayo de 2025, y dos días después su cadáver fue encontrado a orillas del río Tunjuelito. Este viernes, finalmente se esclarecieron los pormenores del caso y salieron a la luz los detalles de la trampa que le tendieron.

Según reveló El Tiempo, la investigación permitió conocer cómo la exnovia de David Esteban y su actual pareja (de 14 años) planearon el homicidio. Los testimonios entregados ante las autoridades y el análisis de pruebas permitieron reconstruir las últimas horas de vida de la víctima, quien habría caído en una emboscada cuidadosamente preparada.

Reconstrucción del caso David Nocua y captura de los implicados

La desaparición del menor causó gran conmoción en la comunidad. Su familia inició la búsqueda de inmediato y, con el apoyo de las autoridades, lograron ubicar su cuerpo el 10 de mayo, en una zona ribereña de Usme. El cadáver presentaba signos evidentes de violencia, confirmando las peores sospechas: se trataba de un homicidio.

Gracias a la investigación y al testimonio de uno de los implicados, se determinó que el crimen fue premeditado. La exnovia participó activamente en la planeación de la emboscada, en la que también estuvo involucrado otro joven. David fue citado bajo engaños y posteriormente atacado.

Las declaraciones confusas y contradictorias de la exnovia de Nocua dieron pistas a los investigadores para emitir una orden de captura en su contra que fue ejecutada este viernes 30 de mayo. El otro implicado también fue detenido.

“Inicialmente (la exnovia) dijo que lo dejó en el mirador de Miravalle tras una discusión. Luego cambió su versión y afirmó que estuvieron en la novena parada del alimentador de La Marichuela, sobre la avenida Boyacá. Dijo que discutieron y que David salió corriendo hacia el barrio Quintas. Más tarde, le confesó a una conocida nuestra que a David lo apuñalaron porque los iban a robar, por lo que ella y el novio lograron escapar”, aseguró la madre Nocua, Lizeth Juliana Monroy, según el citado rotativo.

Las versiones entregadas a la Fiscalía General de la Nación revelaron los motivos del crimen y la forma en que fue organizado. Los implicados habrían aceptado su responsabilidad y según El Tiempo, las pruebas recopiladas por la Policía Judicial, junto con los seguimientos de cámaras de seguridad, fueron claves para el esclarecimiento del caso.

¿Qué dijo el confeso cómplice de la exnovia de David Nocua sobre el crimen?

En el relato, revelado por el periódico, se establece que usaron un arma blanca que habría sido desenfundada por la adolescente y fue ella quien atacó a la víctima en doce oportunidades, que era inmovilizada por el otro joven.

“Nocua, lo que hizo fue gritar de dolor y le pregunté a Juliana que por qué lo hacía. Yo apenas Nocua se tira al piso, me aparto porque me asustó lo que acababa de pasar”, dijo el adolescente, según el citado medio.

Además, el procesado aseguró que fue “obligado” por su novia a volver a inmovilizar al agredido para seguir atacándolo.

Juliana me grita dos veces que lo coja porque si no, las siguientes me las pegaba a mí. Quédese quieto, créame que soy capaz de que el siguiente sea usted”, agregó.

Posteriormente, los dos abandonaron el cuerpo luego de moverlo desde la zona boscosa donde se encontraban en dirección al río Tunjuelito.

Las investigaciones continúan para precisar más detalles sobre los móviles del crimen y las circunstancias que llevaron a su planeación. Las autoridades han asegurado que mantendrán el acompañamiento a la familia y la vigilancia en la zona para prevenir nuevos hechos similares.

