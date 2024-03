Ocurrió en el centro de Bogotá la noche de este viernes 8 de marzo, cuando cientos de mujeres se congregaron por el Día de la Mujer, pero la intervención de la Policía en el lugar hizo que todo se volviera confuso.

En el lugar resonaron granadas aturdidoras y se tiraron gases lacrimógenos, pero, para empeorar la situación, también se apagaron las luces de la Plaza de Bolívar, haciendo que cundiera el pánico:

Por qué no hay ningún medio cubriendo esto?? Cómo es que @CarlosFGalan manda a apagar la luz de la Plaza de Bolívar con miles de mujeres Y NIÑOS!! Manifestándose pacíficamente en su día, y acto seguido las ataca con el ESMAD en la única salida habilitada?? pic.twitter.com/uVx0S0V806 — julio Mario Ospina (@juliomario55555) March 9, 2024

Incluso la congresista Catherine Juvinao se encontraba allí y reportó lo ocurrido, lamentando que todo hubiera terminado en violencia:

¡¡Las mujeres estamos manifestándonos en paz en la Plaza de Bolívar!! ¿Por qué tiene que llegar el ESMAD a lanzar aturdidoras? ¡Solicitamos se enciendan las luces en la plaza y se respete la manifestación! #8M @petrogustavo @CarlosFGalan @PoliciaColombia @DirectorPolicia pic.twitter.com/yI77jHZ0sF — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) March 9, 2024

“Pido al alcalde Carlos Fernando Galán rendir cuentas sobre quién envió el Esmad a la marcha de las mujeres el día de hoy”, exigió, citando al presidente Gustavo Petro.

¿Los alcaldes no controlan el ESMAD, presidente @petrogustavo? Pensaba que sí y pido al alcalde @CarlosFGalan rendir cuentas sobre quién envió el ESMAD a la marcha de las mujeres el día de hoy. Asimismo, al @DirectorPolicia, General Salamanca. Lo de hoy es inaceptable. https://t.co/2hGTMj8PVh — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) March 9, 2024

Petro rechazó intervención de escuadrón antidisturbios en manifestación del Día de la Mujer

Petro reaccionó a lo ocurrido y rechazó lo que consideró un trato distinto a las marchas en su contra y al “movimiento social”.

Las manifestaciones no se dispersan antes de proceder al dialogo. El gas solo se usa como ultima instancia y si hay violencia. No es posible un tratamiento para la derecha extrema y otro para el movimiento social. pic.twitter.com/sog6hvNz7O — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 9, 2024

Sin embargo, lo que omitió el mandatario fue la razón por la que se produjo la intervención. Según el periodista Ricardo Ospina, la Policía explicó que momentos antes de que se desatara el caos, los uniformados que se encontraban en la Casa del Florero para resguardar la Catedral Primada fueron atacados con “llamaradas” en dos oportunidades y usaron las aturdidoras aludiendo riesgo a su integridad.

La explicación de las autoridades frente a la intervención del ESMAD esta noche en la Plaza de Bolívar en la marcha por el Día de la Mujer: en dos oportunidades, un grupo de manifestantes atacó con una llamarada a los hombres de la @PoliciaColombia que estaban en la Casa del… pic.twitter.com/mYyY8vj2xw — Ricardo Ospina (@ricarospina) March 9, 2024

No obstante, queda en el aire la pregunta sobre si era proporcionada la respuesta del anteriormente conocido como Esmad, teniendo en cuenta que la agresión no pareció masiva y quizá no ameritaba alterar a quienes se manifestaban pacíficamente por casos aislados.