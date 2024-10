Por: Caracol TV

Noticias Caracol conoció detalles del reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal sobre Santi Esteban y Susan Camila, los niños de 4 y 7 años asesinados en una casa de la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, al parecer a manos de su propio padre, Darwin Beltrán.

(Más del caso: conozca acá el violento antecedente que tenía Darwin Beltrán)

Los peritos determinaron que la pequeña de 7 años fue atacada con un arma cortopunzante, mientras que el bebé de 4 fue brutalmente golpeado. Los agentes del CIT de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana, acostumbrados a inspeccionar escenas de crímenes espantosos, quedaron muy impactados con lo que vieron en esa vivienda la tarde del 28 de octubre.

En el lugar, entre otras evidencias, encontraron una carta. Presumen que la escribió Darwin Beltrán y recalcan que decía “Los amo”. El escrito es indignante, muy cruel, y demuestra la frialdad del señalado homicida, consideran autoridades.

Tras ser capturado, Darwin Beltrán afirmó ante los funcionarios de Medicina Legal, de manera textual: “Me dio como un cuadro de locura y asesiné a mis hijos”. Añadió que, supuestamente, sufre de trastorno bipolar y no tomó su medicamento el día de la tragedia. Esta última es una versión que tendrán que corroborar psiquiatras forenses y que no justifica un hecho tan atroz.

Frente a los policías de la localidad de Engativá que atendieron el caso, en el barrio Las Ferias, el señalado filicida también había admitido su doble crimen. Lo mismo hizo cuando vecinos ingresaron al inmueble y lo descubrieron acostado junto a los cadáveres. Sin embargo, al ser presentado ante un juez de control de garantías, el procesado no se allanó al cargo de homicidio agravado que le imputó la Fiscalía General de la Nación. El togado, empero, decidió legalizar su captura y enviarlo a prisión preventiva mientras se lleva a cabo el juicio en su contra. Entre otras razones, consideró que Darwin Beltrán es un peligro para la sociedad.

El sujeto tenía un historial de comportamientos agresivos, según familiares que hablaron con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). De hecho, en 2019, golpeó a su entonces pareja, la madre de sus dos hijos, por lo que le realizaron una anotación judicial por violencia intrafamiliar. Debido a su hostilidad, la mujer habría determinado separarse de él hace unos días. Entre las teorías del caso, la que toma mayor fuerza es que el delincuente les quitó la vida a Santi Esteban y Susan Camila para “vengarse de su exesposa y herirla”, en un acto vil.

El video que compromete a Darwin Beltrán por la muerte de sus hijos

Noticias Caracol en vivo obtuvo un video de una cámara de seguridad que registró, desde las afueras del inmueble, el momento en que la madre de los niños se entera de lo ocurrido. Eran las 5:29 de la tarde de ese lunes cuando de la vivienda verde con puertas blancas salió Darwin Beltrán. En la grabación se le observa haciendo un gesto amenazante. Segundos después, la mamá arribó al sitio.

Y vino, entonces, la imagen más dolorosa: la progenitora de Susan y Santi abandonó desconcertada el inmueble. Pidió auxilio luego de comprobar el crimen que, al parecer, acababa de perpetrar su expareja. La mujer y un hombre en bicicleta le cerraron la puerta de la residencia al presunto filicida para evitar que escapara. En cuestión de segundos, la cuadra se llenó de vecinos y llegó una ambulancia.

Los testigos, enfurecidos, sacaron a Darwin Beltrán a la calle y lo golpearon fuertemente. Una moto de la Policía Metropolitana hizo presencia y los agentes, cumpliendo su deber, rescataron al señalado criminal y lo pusieron a salvo. Fue entonces cuando procedieron a capturarlo y llevarlo inicialmente a Medicina Legal, donde el sujeto hizo su confesión.

El padre de Santi Esteban y Susan Camila enfrentaría una pena de hasta 50 años de prisión, sin derecho a rebaja ni a beneficio alguno, pues sus víctimas son menores de edad. No se descarta que el imputado sea trasladado a ‘La Tramacúa’, la cárcel de Valledupar donde se encuentran recluidos responsables de otros crímenes que conmocionaron a Colombia, como Brayan Campo (confeso feminicida de Sofía Delgado), Rafael Uribe Noguera (asesino de Yuliana Samboní) y Harold Echeverry (quien segó la vida de Michel Dayana González).

¿Qué es un filicidio, el crimen que habría cometido Darwin Beltrán?

Es un delito horripilante. Ocurre cuando una madre o un padre mata a su propio hijo. En Colombia, es duramente castigado. La mayoría de veces, se tipifica como homicidio agravado. Expertos en psicología y asuntos criminales explican que, en ciertos casos, estos sucesos están relacionados con esquizofrenia. En otros, sin embargo, son producto de maldad pura.

