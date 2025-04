La muerte del joven de 21 años sigue envuelta en un manto de misterio y preguntas sin responder, pues todavía hay varios detalles que no cuadran en la investigación en la que la Fiscalía archivaría el caso y desestimaría las pruebas presentadas por la familia para limpiar la imagen del hijo del general.

En una conversación con el programa ‘6AM Hoy por Hoy’, de Caracol Radio, el general (r) William Rincón entregó nuevos detalles del hecho y dejó saber cómo vivió la última noche con su hijo y la conversación que nunca pensó fuera la despedida de él.

Así fueron últimas horas del general Rincón con su hijo Juan Felipe

El general expresó en la entrevista que vive junto con su esposa momentos de gran dolor por la pérdida de su hijo y ha sido víctima de la estigmatización y señalamientos por el caso. Esa sensación que tiene lo llevó a hablar de los últimos minutos que compartió con Juan Felipe.

Con la voz entrecortada recordó que la noche anterior a la muerte del joven tuvo un momento familiar emotivo y que fue el cierre inesperado a su relación, que se dio en el marco de la despedida de la hermana de Juan Felipe, quien se iría del país:

“El día anterior estuvimos hablando porque teníamos una cita con mi hija mayor para despedirla que se viajaba fuera del país. Y charlamos varias cosas y lo que dijimos fue: primero que todo, tu corazón y mi corazón es uno solo y por siempre lo será, él me respondía, porque esa frase la tengo desde que él nació”, dijo el general.

También habló de cómo lo recuerda y de un consejo amoroso que Juan Felipe le daba siempre para que fuera más alegre y disfrutara de su vida: “La armonía y el respeto que tenía con mi hijo era máximo. Él era una persona muy alegre, supremamente alegre, yo soy un poco más serio, pero él era todo, era una risa, me buscaba cómo hacerme reír y cada vez que yo le decía algo, me contestaba alguna otra cosa, pero me decía, usted tiene que ser papi divertido, ser un poco más alegre, sácate esa seriedad del uniforme, vive un poco mala vida”.

Hace apenas una horas, William Rincón reveló nuevas pruebas que, según él, demostrarían que su hijo, Juan Felipe Rincón, no murió en circunstancias normales, sino que fue víctima de una red de extorsión. Aseguró que la investigación oficial no ha sido justa y que se juzgó a su hijo sin analizar todas las pruebas.

De acuerdo con lo expresado por él, su hijo fue contactado a través de redes sociales por personas que se hicieron pasar por una mujer mayor de edad. En los chats que presentó como prueba, se evidencia cómo, con el tiempo, la persona tras la cuenta fue cambiando su edad, al parecer con el propósito de confundir a Juan Felipe.

El oficial retirado también explicó que la familia de las jóvenes involucradas habría planeado una cita con su hijo con el propósito de extorsionarlo. En los videos, una de las jóvenes involucradas, identificada como Sara Valentina, contó cómo convenció a Juan Felipe para asistir a un supuesto desayuno. Sin embargo, según el general, este encuentro fue organizado por Katherine Sotelo, madre de las jóvenes, quien tenía un plan detrás.

En los videos presentados, la joven Sara Valentina admite que conocía detalles de la vida del joven, como el vehículo en el que se movilizaba y el lugar donde vivía, lo que, según el general, confirmaría el seguimiento previo.

El oficial retirado también denunció que la investigación ha estado llena de irregularidades. Entre ellas, mencionó la supuesta manipulación del arma con la que Juan Felipe habría sido asesinado. Según él, el arma fue entregada a la Fiscalía dos días después del crimen y, luego de ser analizada, se determinó que no era operativa.

