El concejal de Bogotá Julián Forero, conocido como popularmente como ‘Fuchi’, lanzó una temeraria declaración en la última sesión del Concejo (de Bogotá), luego de los fuertes bloqueos que se presentaron sobre la calle 80 este viernes 19 de abril.

Forero, que también es líder del gremio de las motos, aseguró que después de las protestas registradas en la mencionada avenida, varios moteros habían resultado heridos luego de enfrentarse con las autoridades y actualmente estaban en una Unidad de Reacción Inmediata en el occidente de Bogotá.

#Bogotá | El concejal Julián Forero “Fuchi” aseguró que, junto al gremio de motociclistas, bloqueará la ciudad si no se cumplen los acuerdos con las autoridades y si no judicializan a los policías implicados en los enfrentamientos de esta mañana en la calle 80. “Si hoy ustedes no… pic.twitter.com/xer68xXujL

Según el cabildante, si las autoridades no cumplen los supuestos acuerdos a los que llegaron con dicho gremio, no asistirá a ninguna reunión organizada por Tránsito o Movilidad. Además, fue directo al indicar que, como vocero de los moteros, él lideraría el bloqueo de toda la ciudad.

“Yo voy a ser muy claro, si ustedes a nosotros los motociclistas y conductores no piensan cumplirnos con los acuerdos que tenemos, no me inviten a reuniones. Si hoy los motociclistas tenemos que bloquear Bogotá, como vocero de muchos conductores me comprometo con mi gremio a bloquear esta ciudad”, añadió Forero.