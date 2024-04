Por: Caracol TV

En diálogo con Noticias Caracol, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio varios consejos para ahorrar agua, al explicar la medida de racionamiento en la capital colombiana, que empezará a regir desde este jueves, 11 de abril por sectores.

El mandatario capitalino sugirió que una alternativa que contribuye al ahorro de agua es el no bañarse, si usted va a permanecer en casa.

“Sí el domingo no va a salir de su casa, aproveche y no se bañe. Aguante en la casa durante el fin de semana y el lunes va y se baña. Ese mensaje nos ayudaría muchísimo si logramos que mucha gente reduzca drásticamente el tiempo de baño. Cuando uno tiene hijos sabe que eso no es tan grave, uno dice ‘uy papito’, pasemos de agache y solamente lo necesario”, precisó el alcalde.

De hecho, Galán sostuvo que él ha venido bajando el tiempo que tarda en ducharse. “Lo hago en tres minutos”, confesó.

Asimismo, Carlos Fernando Galán también mencionó que otra opción puede ser el bañarse en pareja.

“Báñense en pareja. Se trata de un ejercicio pedagógico de ahorro de agua, no de otras cosas. Ese tipo de cosas nos van a ayudar mucho. Esos cambios de comportamientos son claves”, acotó.

