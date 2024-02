En el barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy (Bogotá), dos uniformados de la Policía a bordo de una moto atropellaron a un niño de 9 años.

Una cámara de seguridad registró el impactante accidente y en las imágenes se ve, entre otras, que los agentes iban en contravía.

Sobre el día de los hechos, la mujer dice que su pequeño se dirigía a comprar pan y al pasar la calle fue impactado por los agentes de Policía que conducían “en contravía y a alta velocidad”.

En videos de cámaras de seguridad se observa que los policías, tras arrollar al menor, descienden de la motocicleta, levantan al pequeño y lo suben a un taxi.

La mamá del pequeño afirma que ya en el hospital el policía que iba conduciendo el vehículo “se quedó haciendo tiempo, no sé por qué”, luego de que los de Tránsito lo mandaron a realizarse la prueba de alcoholemia.

“Esta es la hora que no sé nada del policía y no me ha llamado ni siquiera a preguntarme cómo está tu hijo”, lamenta la madre del menor, que le pide al uniformado que se responsabilice por lo que hizo y a las autoridades de Bogotá que investiguen el caso.