Aunque la Policía dice que los robos en Transmilenio han bajado, una situación distinta se vive en las calles de Bogotá. Solo en el mes de enero más de 11 mil personas fueron víctimas de atracos en la capital colombiana y muchos de estos hurtos han sido cometidos por motoladrones.

Hay muchos videos que probarían lo anterior. En uno de ellos, captado por cámaras de seguridad, se observa que mientras un ciudadano mira su celular es sorprendido por dos motoladrones que lo amenazan con arma de fuego y lo golpean en varias ocasiones.

Pero llama la atención que uno de los delincuentes lleva en su espalda una maleta de una empresa de domicilios. En la huida, y ante los gritos de auxilio, un residente de la zona se asoma por la ventana y dispara contra los ladrones.

La estrategia de la Alcaldía es que Bogotá camine segura, pero ¿se puede hacer?, ¿se puede caminar tranquilo?

“No señor. Yo no camino tranquila, hay mucha inseguridad, salimos y no tenemos Policía” , asegura una bogotana.

En otro caso de hurto, un ciudadano que va a entrar a su conjunto en su carro es sorprendido por dos hombres en moto que llegan a robarle sus pertenencias. En solo seis segundos logran su cometido.

“Los motociclistas no somos delincuentes. No nos pueden tildar así por culpa de otros que están robando en la ciudad. El ladrón no va a dejar de robar porque haya una restricción para los motociclistas, va a seguir haciéndolo en un taxi, en un vehículo particular, en una bicicleta, en una patineta. Esa no es la solución”, aseveró Miguel Forero, líder del gremio de motociclistas.