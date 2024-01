Una nueva ola de violencia sacude a la comunidad trans en Bogotá, específicamente en la localidad de Chapinero, donde una mujer de esa condición fue víctima de un brutal ataque durante el pasado fin de semana.

La denuncia, hecha por la concejala del Pacto Histórico Heidy Sánchez, ha generado indignación y exige respuestas inmediatas de las autoridades locales.

La afectada, identificada como María Alejandra, una vendedora informal del sector de Lourdes en Chapinero, narró en un desgarrador testimonio los hechos que la llevaron a la clínica con graves heridas faciales.

Según su relato, la agresión ocurrió en las cercanías de un CAI de Policía del sector, lo que levanta preguntas sobre la seguridad en la zona.

En un video de aproximadamente un minuto, María Alejandra describió cómo fue atacada por hombres con el objetivo de expulsarla de su lugar de trabajo, donde ha laborado durante más de nueve años como vendedora ambulante.

“Me dañaron mi rostro, me desfiguraron”, expresó la víctima, visiblemente afectada.

Además, señaló que los agresores, incluyendo a un compañero de la misma comunidad LGBTIQ+, la golpearon y la atacaron, aparentemente con la intención de desplazarla de su puesto de trabajo.

La concejala Heidy Sánchez ha instado a las autoridades, incluyendo la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía local de Chapinero, la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana, la Personería de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, a tomar medidas inmediatas para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de esta agresión.

“¿Avanzan las investigaciones por parte de las autoridades? ¿Encontraron a los responsables? Esto habría ocurrido a poca distancia del CAI del sector”, cuestionó la concejala, subrayando la importancia de una pronta respuesta.

María Alejandra, en su testimonio, solicitó ayuda y protección, destacando su temor ante posibles nuevos ataques. “Necesito ayuda, no he pagado el hotel donde estoy viviendo. La agresión fue en mi puesto de trabajo, no sé si serán los mismos compañeros que quieran sacarme de ahí”, señaló la víctima.

La comunidad y activistas por los derechos humanos están exigiendo justicia y medidas de seguridad para prevenir futuros episodios de violencia contra la población trans en la ciudad.

Por su parte, la alcaldía y las autoridades competentes enfrentan la presión de garantizar la integridad de María Alejandra y de toda la comunidad afectada.

(Pulzo se abstiene a compartir el video de la denuncia por su contenido explícito)