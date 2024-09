Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Luego de que la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable) anunciara que alista medidas y sanciones adicionales para ahorrar agua, la gerente del Acueducto, Natasha Avendaño, habló del papel de la empresa en este proceso y anunció que desde el Distrito se vienen medidas más restrictivas en vista del gran retroceso de los embalses y de la incertidumbre climática.

(Lea también: Cuánta agua pueden consumir estratos 1, 2, y 3 en Bogotá por racionamiento; hay sanciones(

Este 11 de septiembre el reporte de consumo de agua arroja unos 17,53 m³, mucho más de lo que se veía antes del racionamiento y lejos de la meta de 15 que se propuso la Alcaldía. De otro lado, la sequía se prolonga y la recuperación del embalse Chingaza que suple el 70 % de agua a Bogotá, se está perdiendo y cada día pierde agua en lugar de ganar. El nivel ya vuelve a 46,88 % de llenado, cuando había llegado arriba e 52 %.

La gerente aclaró que aún no conocen el proyecto de resolución que regula las medidas y que será publicado para comentarios, por lo tanto, “no podemos saber exactamente cuáles son las implicaciones de los ajustes que anunciaron”, empezó la gerente.

“Celebramos que la comisión haya hecho estos anuncios, porque, efectivamente, desde abril el alcalde solicitó a la comisión revisar los umbrales de las sanciones, ya que son tan altos que no permiten un adecuado “castigo” por los consumos excesivos. Tenemos que estar seguros de cuáles serán los impactos en la facturación de los usuarios porque evidentemente los impactos serán considerables, se cobrarán unos centímetros cúbicos adicionales de acuerdo con los umbrales que dio la CRA”, señaló a El Espectador.

Y es que actualmente para Bogotá rige un castigo tarifario para los suscriptores que consuman mensualmente más de 22 metros cúbicos. La idea de la CRA es bajar ese tope a 12 metros cúbicos por mes, en estratos 1 al 4 y a 9 metros cúbicos para estratos 5 y 6, lo cual evidentemente impactará los bolsillos.

“Estos recursos adicionales no van hacia el Acueducto, sino al Fondo Nacional del Ambiente o FONAM, administrado por el Ministerio de Ambiente, nosotros seguimos atentos a la publicación para hacer los comentarios y que esta resolución cumpla el objetivo de desincentivar el consumo excesivo de agua”.

Sobre cómo vislumbra el Acueducto, el futuro de las medidas y el panorama de la sequía, Avendaño apunta: “estamos en un análisis, hoy inicia el ciclo 14 de racionamiento, el cual se mantiene como viene cada 18 días. Dependiendo del comportamiento de consumo y de las afluencias, en lo que resta del mes de septiembre, en las próximas semanas haremos anuncios sobre cómo continúa la medida y de medidas adicionales para incentivar el ahorro”, añadió.

La variabilidad del cambio climático ha aumentado la incertidumbre y pone más difícil la tarea de hacer los pronósticos. Cabe recordar que el Distrito relajó las medidas de racionamiento cuando notó que el embalse Chingaza se llenaba rápidamente. Ahora la situación se volteó.

(Vea también: ¿Cuánto se deberá pagar de multa por gastar agua en Bogotá? Nueva medida golpea a muchos)

“Hace tres meses el Ideam decía que tendríamos para estos meses un fenómeno de La Niña fuerte con abundantes lluvias y estos pronósticos no materializaron. Volvemos a ver una nueva sequía que nos lleva a registrar 26 días seguidos de afluentes negativos.

El consumo de los capitalinos no está ayudando: “estamos viendo consumos por encima de 17 m³, cosa que no veíamos antes de iniciar el racionamiento. Llevamos haciendo el llamado, hemos visto una disminución, pero ese consumo no es suficiente, por eso es que evaluamos medidas más restrictivas que anunciaremos pronto”, concluyó.