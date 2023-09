Continúa la incertidumbre por saber el paradero de Martín Aguilar, un comerciante en Bogotá que fue secuestrado el pasado 31 de agosto por falsos policías que utilizaron uniformes de la Sijín. Los hechos ocurrieron en el barrio Bellavista de la localidad de Engativá, de acuerdo con Noticias Caracol.

(Vea también: Supuestos agentes de Policía raptaron a mujer en supermercado y se la llevaron a la fuerza)

De hecho, el citado medio compartió imágenes del momento exacto en el que los delincuentes se bajan de un vehículo Renault Logan negro de placas EPS845 y con armas de fuego amenazan al comerciante, que cae al suelo y es interceptado por estos hombres que de inmediato lo suben al vehículo y se lo llevan con rumbo desconocido.

De acuerdo con El Tiempo, el carro en el que se movilizaban los falsos policías aparece con estado de licencia cancelada y como propietario desde 2020, una compañía de seguros.

Según las versiones de su familia entregadas al noticiero, Aguilar se movilizaba en bicicleta y venía de regreso de dejar a su hija menor en el colegio, ubicado en una zona cercana a donde ocurrió el aparente secuestro.

El hombre lleva más de seis días desaparecido y su familia está desesperada, pues dice que desconoce el motivo por el que se lo llevaron, ya que él no tiene problemas con nadie: “Él trabaja con artesanías. Mi esposo es una persona que no le gustan los líos, muy amable. No sé qué está pasando, si alguien lo ha visto por favor que nos comunique”, dijo su esposa en el citado periódico.

Lee También

Lo único que se sabe es que la Policía Nacional está revisando las cámaras de seguridad y maneja la hipótesis de que los delincuentes serían los mismos que secuestraron el pasado 21 de junio a un empresario en un centro comercial de Chía.