Una mujer, de la que se reversa su identidad, fue capturada luego de que sus vecinos la señalaran de intentar secuestrar a una menor de edad en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. La mujer fue liberada luego de que se determinara que la información se se viralizó en una cadena falsa de WhatsApp.

Según declaraciones de la afectada al noticiero de City Tv, el señalamiento se dio cuando iba saliendo de su casa a reclamar unos medicamentos cuando le sonó el celular y pidió ayuda a una niña que pasaba por su lado para apagar el sonido del aparato. En ese momento, un vecino se interpuso para impedir que supuestamente secuestrara a la menor.

“Salió un vecino de su casa y le dijo ‘no le haga el favor a esa señora’; yo le dije ‘no sea sapo’; y me dijo ‘usted va llevarse a la niña, voy a llamar a su mamá’. Los vecinos me rodearon y llamaron a la Policía, cuando voltee la Policía me cogió del brazo y me preguntó qué había hecho. Le dije que no había hecho nada, que no me había robado a nadie y luego me subieron al carro”, relató la mujer al medio local.