No es de extrañarse que si adquiere una moto sus familiares y amigos se preocupen, la tasa de fallecimientos en Bogotá involucra dos motocicletas de cada cinco accidentes.

Ante este panorama, la Veeduría Distrital de Bogotá emitió una alarma a la alcaldía de Claudia López, anualmente se registran 1.3 millones de víctimas de accidentes de tránsito, y la capital en 2022 reportó 536 fallecimientos.

Hasta mayo de 2023 aumentó la cifra 6 % con 213 muertes de motociclistas y peatones, resaltando que los más afectados son los primeros.

Aunque portan casco cuando van al volante o de copilotos, puede ser necesaria más protección, ya que cuando se chocan con un vehículo particular, un bus, taxi o peatón, de acuerdo con la velocidad que la moto lleve, las personas podrían caer al piso suavemente o volar para chocar drásticamente.

La Veeduría señala que uno de cada tres motociclistas perdió la vida en choques con vehículos de carga pesada (camiones) y uno de cada dos peatones falleció tras ser abatido por una moto.

Causas más comunes de accidentes de motos en Bogotá

La Veeduría Distrital indica que las causas más comunes de accidentes de Bogotá donde una moto es víctima son las siguientes.

Mal uso del casco

Exceso de velocidad

Falta de conocimiento de normas de tránsito

Maniobras peligrosas (como pasarse semáforos en rojo)

Por ello se hace un llamado para que motociclistas y sus acompañantes tengan educación de tránsito tanto técnica como práctica.

Por otro lado, si es peatón tenga precaución al transitar por calles no seguras, siempre asegúrese de ir en la cebra y antes de cruzar semáforos revise que no vendrá un vehículo o moto a alta velocidad y no frenará.

Es vital que su acompañante tenga el casco asegurado y no suelto, si es necesario ayúdelo para ello y recuerde que antes que la velocidad debe primar no adelantar carros de manera peligrosa, detenerse si llueve y portar los documentos al día.