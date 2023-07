Los moteros, que conformarán la nueva Red Ciudadana de prevención y cuidado, tienen como pretensión hacer reportes de manera oportuna, activar rutas para atenciones sociales, y combatir el hurto y otros delitos en la ciudad. El gremio unirá sus esfuerzos con las autoridades y trabajará de manera articulada con la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá, en ocho grupos, uno de ellos de mujeres.

A través de los líderes elegidos por la agrupación y bajo un plan estructurado, que incluye un sistema de información en tiempo real; comunicación inmediata con el Centro de Comando, y un protocolo de reporte y atención a los presuntos delitos, la iniciativa se traducirá en ojos adicionales en función del cuidado de los ciudadanos las 24 horas.

Además, estarán pendientes de brindar atención a la población en el espacio público, especialmente a mujeres y al reporte de situaciones de mejora de iluminación, poda de árboles, estado de vías y mejora de infraestructura

3.500 motociclistas de Bogotá conformarán la #RedCiudadana más grande del país. Harán parte de un sistema de información en tiempo real con @PoliciaBogota, comunicación inmediata con el C4 y operadores exclusivos para atender reportes las 24 horas. Unidos combatiremos el delito pic.twitter.com/PYbU2vaq3t — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) July 18, 2023

La Red también tendrá un plan de formación en temas de primeros auxilios, estabilización primaria de personas involucradas en accidentes de tránsito, reporte de riesgos en movilidad y rutas integrales de acceso en caso de ser víctima de un delito. Los líderes serán certificados y se garantizará que sus integrantes cuenten con toda la documentación de circulación y personal al día.

“Este grupo de motociclistas quiere demostrar que somos más los buenos; que nosotros estamos en la calle todo el tiempo, y por eso podemos informarle en tiempo real a la Policía y a la Secretaría todo lo que vemos y así haya una oportunidad reacción. Estamos organizados y se la vamos a meter toda a la seguridad de nuestra ciudad” indicó, Luna Osorio, líder de moteros en Bogotá.

Oscar Gómez Heredia, secretario de Seguridad, explicó que no se podía estigmatizar a los motociclistas por el uso indebido que le dan algunos delincuentes a este vehículo. “El panorama de seguridad no es exclusivo de esta ciudad, sino la réplica de un problema nacional, que por tratarse de la capital tiene una mayor visibilidad y repercusión. En Bogotá no hay motociclistas delincuentes, sino delincuentes usando motocicletas para cometer fechorías” aseguró el funcionario.

Por su parte, el secretario de Gobierno, José David Riveros, destacó la importancia de crear redes de apoyo en beneficio de la ciudad. “Esta es una estrategia que nos ha dado grandes resultados en Bogotá. Con esta unión de más de 3.500 moteros que ruedan por la ciudad, tendremos mayor cobertura y, por lo tanto, una mejor respuesta ante cualquier situación que se presente de seguridad “, afirmó.

Los problemas también están en la justicia

Es importante destacar que el problema no es exclusivamente de seguridad, sino también de justicia. De cada 10 personas capturas en Bogotá, ocho quedan libres. Además, hay un déficit en términos de jueces y fiscales, pues el estándar internacional establece un promedio de 86 jueces y fiscales por cada 11 mil habitantes y Colombia tiene un promedio de 12.

Como si fuera poco, la ciudad debería tener más de 25 mil uniformados en calle durante el día, y solo cuente con poco más de 17 mil, divididos en tres turnos e incluyendo personal administrativo.

